Horner apetrots op creativiteit van Red Bull

Het team van Red Bull Racing is goed begonnen aan de testdagen in Bahrein. Max Verstappen was razendsnel op woensdag en op donderdag reed Sergio Perez zeer veel rondjes. Teambaas Christian Horner is tevreden en hij prijst het werk van zijn manschappen.

Het team van Red Bull Racing gold al ver voor de start van de testweek als de absolute topfavoriet. In Bahrein maken ze die favorietenrol waar. Verstappen oogde snel op de eerste dag en na vroege remproblemen wist ook Sergio Perez indruk te maken op de tweede dag. De andere teams maken zich al zorgen, want Red Bull heeft doodleuk het concept volledig aangepast. De meeste teams hebben de RB19 van vorig jaar gekopieerd, maar nu heeft Red Bull dus zelf voor een andere richting gekozen.

Red Bull-teambaas Christian Horner is zijn sas met de huidige prestaties. De Brit is apetrots op zijn manschappen en de tijden van Perez en Verstappen. In Bahrein deelt hij complimenten uit in gesprek met de internationale media: "Of ons nieuwe concept een risico is? Dat is niet iets waar ik aan moet twijfelen. Ik moet creativiteit ondersteunen. Het is geweldig om te zien hoe creatief ons team is geweest. Al helemaal als je kijkt naar het gebrek aan windtunneltijd. Ze zijn met innovatieve oplossingen gekomen, zoals met de koeling."