Russell weet het zeker: "Red Bull loopt een stap voor"

Het team van Red Bull Racing maakt weer veel indruk tijdens de testdagen in Bahrein. De Oostenrijkse constructeurskampioen oogt snel en betrouwbaar en dat geeft de burger moed. George Russell denkt dan ook dat Red Bull 'gewoon' weer wereldkampioen gaat worden.

Red Bull maakte op de eerste dag van de testweek al veel indruk. De Oostenrijkse renstal maakte veel meters met Max Verstappen en de Nederlander was ook nog eens de snelste van de dag. Ook op de tweede dag ging het goed met Red Bull, want Sergio Perez wist enorm veel rondjes te rijden. Bij de concurrentie voelen ze de bui alweer hangen, Red Bull is de grote titelfavoriet.

Mercedes-coureur George Russell weet nu al welke kant het kampioenschap op zal gaan. De Brit deelt de prijzen nu alvast uit in gesprek met de internationale media in Bahrein: "Dit hadden we verwacht van Red Bull. Ze hebben zoveel momentum. Deze periode met de nieuwe regels zijn ze goed begonnen en sindsdien zijn ze heel erg sterk geweest. Ze zijn met afstand de favorieten en ze lopen hier een stap op iedereen voor. Red Bull heeft een indrukwekkende winter achter de rug, maar dat was ook welk te verwachten met zo'n indrukwekkend team. Volgende week moeten we kijken hoe we ervoor staan."