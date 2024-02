Red Bull past schema aan: Verstappen komt vandaag niet in actie

De problemen met de putdeksel in de ochtendsessie in Bahrein zorgen voor veel problemen. De sessie werd vanochtend een uur eerder afgevlagd omdat er een putdeksel los lag. Het team van Red Bull Racing heeft daarom besloten om Sergio Perez ook vanmiddag te laten rijden.

Perez maakte vanochtend zijn eerste meters in de nieuwe RB20. Door problemen met zijn remmen kon hij echter niet zoveel meters maken. Door de problemen met de putdeksel miste de Mexicaan ook nog een uur aan broodnodige testtijd. Daarom heeft men besloten om Perez ook vanmiddag te laten rijden. Dit betekent dat Max Verstappen morgen pas weer in actie komt en dat hij in de middag naast de baan zal staan.

鈩癸笍 Checo will be in the RB20 for the rest of Thursday after a shortened morning session 馃毄 #F1Testing pic.twitter.com/kdMnv08C4Y