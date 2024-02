Newey verklaart nieuw concept: "Wisten dat ze ons gingen kopiëren"

Het team van Red Bull Racing rijdt deze week in Bahrein rond met een opvallende wagen. De RB20 ziet er volledig anders uit dan men had verwacht en dat zorgt voor verbazing bij de teams. Volgens Adrian Newey is het heel logisch dat zijn team voor dit design heeft gekozen.

Red Bull riep in de wintermaanden dat de nieuwe RB20 een doorontwikkeling van de RB19 zou worden. Aangezien andere teams deze wagen goed hebben bekeken, zijn er veel clones van de Red Bull van vorig jaar te zien op de baan in Bahrein. Bij Red Bull hebben ze zand in iedereens ogen gestrooid, want de nieuwe RB20 ziet er compleet anders uit. De auto beschikt over een aantal nieuwe onderdelen en het concept lijkt op de Mercedes van vorig jaar.

Red Bull-ontwerper Adrian Newey heeft dus weer een opvallende wagen gecreëerd. De Britse topontwerper vindt het niet meer dan logisch dat hij ervoor heeft gekozen om het ontwerp om te gooien. Newey loopt rond in Bahrein en daar sprak hij ook met Auto, Motor und Sport over het nieuwe concept: "We wisten dat andere teams ons zouden kopiëren. Dat zou ook gebeuren als we de auto van vorig jaar simpelweg hadden doorontwikkeld."