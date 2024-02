Sainz wenst oud-trainer veel succes bij Verstappen

Max Verstappen werkt sinds dit jaar samen met trainer Rupert Manwaring. Verstappen moest eind vorig jaar op zoek naar een nieuwe trainer toen Bradley Scanes besloot te stoppen. Manwaring is geen vreemde in de Formule 1, want hij werkte tot vorig jaar samen met Carlos Sainz. De Spanjaard neemt Manwaring niets schuldig.

In Bahrein verscheen Manwaring gisteren voor het eerst in Red Bull-kledij in de paddock. Hij heeft in de wintermaanden al getraind met Verstappen, maar dat heeft de buitenwereld vanzelfsprekend niet gezien. Manwaring werkte in de voorgaande seizoenen samen met Ferrari-coureur Carlos Sainz. Hij is dus een bekend gezicht in de paddock, maar zijn overstap heeft er wel voor gezorgd dat Sainz een nieuwe trainer moest zoeken.

Sainz neemt Manwaring overigens niet kwalijk dat hij is overgestapt naar een andere coureur. De Spaanse coureur is daar nogal duidelijk als hij in Bahrein spreekt met de internationale media: "We hebben acht jaar samengewerkt. We hebben een geweldige tijd samen gehad. Het was echt een genoegen om met hem samen te werken. We hadden het gevoel om verder te gaan. Onze levens werden samen gewoon wat te ingewikkeld. Hij woont in het Verenigd Koninkrijk, en ik in Spanje en Italië. Het was tijd voor iets anders. Ik wens hem het beste en ik weet zeker dat Max gaat genieten."