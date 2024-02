Russell voelt zich goed in nieuwe Mercedes-bolide

Het team van Mercedes heeft hun concept dit jaar volledig aangepast. De Duitse renstal rijdt in Bahrein rond met een wagen die wezenlijk anders is dan de auto uit 2023. George Russell mocht de auto gisteren besturen en hij stelt dat Mercedes een goede basis heeft gelegd.

Mercedes aast dit jaar op sportieve revanche na twee tegenvallende seizoenen in de koningsklasse van de autosport. Ze namen halverwege 2023 al afscheid van de veelbesproken zeropods en dit jaar hebben ze nog veel meer zaken aangepast aan het concept. Gisteren verscheen de nieuwe W15 voor het eerst op de baan, maar het team focuste zich overigens niet op het rijden van snelle rondes.

George Russell kwam gisteren de hele dag in actie voor het team van Mercedes. De Brit was tevreden en hij stelt dat hij veel goede dingen heeft gezien. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het was geweldig om de W15 voor het eerst op de staart te trappen. Vanaf het eerste moment dat ik naar buiten reed, heb ik al het gevoel dat we een goede basis hebben gelegd om mee te werken. We hebben heel veel rondjes gereden en daardoor hebben we heel veel data om doorheen te gaan. We stonden er aan het einde van de dag redelijk goed voor."