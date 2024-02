Wolff ergert zich aan twijfel over legaliteit Mercedes-voorvleugel

Het team van Mercedes komt deze week in Bahrein in actie met een opvallende voorvleugel. Het onderdeel was al voor de testweek onderwerp van gesprek, omdat de concurrentie stelt dat de vleugel illegaal is. Toto Wolff ergert zich dood aan de kritiek van de andere teams.

Mercedes introduceerde een zeer opvallende voorvleugel in het voorseizoen. De Duitse renstal heeft gekozen voor een vleugel die op een bijzondere manier aan de neus is bevestigd. Mercedes heeft de bovenste flap van de vleugel uitgedund en deze zit alleen met een dunne strook carbon vast aan de neus. Hiermee wil het team de luchtweerstand verminderen. Andere teams vroegen zich af of de vleugel wel aan de regels voldeed, maar de FIA keurde het goed.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ergert zich dan ook aan het feit dat de andere teams vraagtekens plaatsen bij de vleugel. Tegenover de internationale media reageert Wolff fel: "Wat wij op de auto zetten, is altijd het resultaat van de gesprekken met de FIA gedurende het proces. Het is niet zo dat je een slim idee hebt, dan ga je het testen en vraag je je af of het kan worden aangevochten door andere teams. Gedurende de winter vindt er altijd een lang proces van gesprekken plaats. Ik heb het gevoel dat we ons nu in een redelijke positie bevinden."