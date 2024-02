Wolff kritisch op Horner-zaak: "We moeten er niet alleen over praten"

Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is ook in Bahrein het onderwerp van gesprek. Voor het eerst komt de Formule 1-wereld hier bij elkaar en dat betekent dat men voor het eerst uitgebreid kan reageren. Toto Wolff is van mening dat de sport kritisch naar het onderzoek moet kijken.

Eerder deze maand maakte het Red Bull-concern bekend dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Wat hij precies heeft gedaan, is nog onduidelijk. Horner ontkent alle beschuldigingen en hij kan gewoon door blijven werken totdat het onderzoek is afgerond. Hij is deze week dan ook aanwezig in Bahrein voor de testdagen.

Rolmodellen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nu voor het eerst gereageerd op het onderzoek naar Horner. De Oostenrijkse teambaas is duidelijk over het onderzoek in gesprek met de internationale media: "Ik denk dat het duidelijk is. De Formule 1 en de teams staan voor inclusiviteit, gelijkheid, eerlijkheid en diversiteit. Het gaat erom dat we er niet alleen over praten, maar dat je daar ook altijd naar handelt. Ik denk dat dit de normen zijn die wij onszelf opleggen. We zijn een wereldwijde sport met één van de belangrijkste platformen met rolmodellen."

Speculatie

Wolff wil dat er wordt gekeken naar de uitslagen van het onderzoek, als alles correct en transparant is uitgevoerd. Volgens Wolff is deze zaak een probleem voor de gehele sport en alle werknemers: "Er is in de afgelopen dagen veel gespeculeerd over het onderzoek naar Horner. Dat hebben wij ook allemaal meegekregen. Er is heel erg veel aan de hand. Ik denk dat het in deze fase van het proces belangrijk is dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart."