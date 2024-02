'Ford kan zich terugtrekken uit Red Bull-samenwerking'

Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is ook in Bahrein nog het onderwerp van gesprek. Het Red Bull-concern is een onafhankelijk onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Aanstaand motorpartner Ford houdt de zaak in de gaten, ze kunnen zich zelfs nog terugtrekken.

Red Bull gaat vanaf 2026 officieel samenwerken met Ford. In dat jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de sport en Red Bull zal dan een eigen krachtbron gaan ontwikkelen met Ford. Het onderzoek naar Horner werpt nu ook een schaduw op deze deal. Ook bij Ford houdt men alles immers in de gaten, men wil controverse zien te voorkomen. Ford-kopstuk Mark Rushbrook gaf eerder dan ook aan dat het merk hoge gedragsnormen hanteert en dat ze dat ook verwachten van hun partners.

Volgens The Financial Times voert Ford nu de druk op bij het team van Red Bull Racing. Het medium meldt dat Ford een brief naar Red Bull heeft gestuurd waarin ze vragen om een eerlijk en open onderzoek naar het gedrag van Horner. Wat dit gaat opleveren is niet duidelijk, maar Red Bull en Horner komen hierdoor wel iets meer onder druk te staan. Ford wil het onderzoek niet sturen, maar ze willen wel een goed onderzoek. The Financial Times meldt ook nog dat Ford de stekker uit de samenwerking kan trekken als bepaalde zaken bij Red Bull niet bevallen.