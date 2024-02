Mercedes plaatst logo's WhatsApp op stuurwiel

Het is geen geheim dat Formule 1-teams altijd hard op zoek zijn naar nieuwe sponsoren. Ook het team van Mercedes heeft weer een nieuwe partner aangetrokken voor het nieuwe seizoen. De Duitse renstal is een samenwerking aangegaan met WhatsApp en de logo's van het bedrijf zijn terug te vinden op een bijzondere plek.

Bij de launch van de nieuwe W15 werd al duidelijk dat Mercedes een samenwerking is aangegaan met berichtenservice WhatsApp. Tijdens de wintertest in Bahrein is duidelijk geworden op welke manier deze nieuwe deal in de praktijk wordt gebracht. De logo's van WhatsApp zijn namelijk te vinden op een zeer bijzondere plek: het stuurwiel. Als George Russell en Lewis Hamilton hun radio willen gebruiken, moeten ze namelijk op een knopje drukken met het logo van WhatsApp.