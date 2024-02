De F1-karavaan reist meer dan ooit in een seizoen. Het recordaantal van 24 locaties wordt aangetikt en dat betekent aardig wat reiskilometers met het vliegtuig of over land. Hieronder zie je de virtuele trip die de teams en coureurs ondergaan.

Opmerkelijk is het tussentijdse uitstapje naar Canada tussen alle Europese races en de Amerikaanse ontmoetingen in Miaimi en Las Vegas vallen ook wel een beetje uit de toon. Toch heeft de F1-organisatie enigszins geprobeerd om efficiënt te reizen vanwege het milieu en kostenbesparing. Zo is de Grand Prix in Japan naar voren gehaald dat goed aansluit op de route na Australië en zijn races in het Midden-Oosten enigszins aan elkaar gekoppeld.

Hieronder het overzicht prachtig in beeld gebracht.