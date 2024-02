Vasseur weigert 2024 een tussenjaar te noemen

Het team van Ferrari zorgde in de wintermaanden voor flink wat opschudding. De Italiaanse renstal maakte namelijk bekend dat Lewis Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. Bij Ferrari focust men zich vooral op het aanstaande seizoen, Frédéric Vasseur weigert dit echter een tussenjaar te noemen.

Ferrari heeft in de wintermaanden veel meer gedaan dan het aantrekken van Hamilton. De Italiaanse renstal heeft hard doorgewerkt om dit jaar goed voor de dag te komen. Vandaag zal blijken of de nieuwe SF-24 functioneert zoals men hoopt, maar toch lijkt de focus daar niet volledig op te liggen. Volgend jaar komt zevenvoudig wereldkampioen Hamilton immers voor hen rijden en dan wil men echt gaan presteren.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weigert echter het aanstaande seizoen te bestempelen als een tussenjaar. De Franse teambaas wil winnen en hij is duidelijk als Motorsport.com hem vraagt naar de tussenjaar-verhalen: "Nee, dat klopt niet. Het wordt voor ons een heel belangrijk seizoen en ik ben daarop gefocust. De manier om je ergens op voor te bereiden, is om goed werk te leveren. Dat betekent dat we ons volledig focussen op 2024 en we willen dan op ons best zijn. We willen races winnen en doorgaan met waar we in 2023 mee zijn begonnen. We denken nu nog helemaal niet aan 2025."