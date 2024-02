Ferrari geeft Leclerc en Sainz de kans op eerste testdag

Morgen gaat op het circuit van Sakhir in Bahrein de officiële testweek van start. Aangezien de teams slechts drie dagen de kans krijgen om hun nieuwe auto's uit te testen, is het belangrijk om de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te benutten. Ferrari geeft allebei hun coureurs de kans op de woensdag.

Ferrari heeft de planning voor de eerste testdag met de rest van de wereld gedeeld. De Italiaanse renstal heeft ervoor gekozen om zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz de kans te geven in de nieuwe SF-24. Leclerc neemt morgen de gehele ochtendsessie voor zijn rekening, Sainz zal in de middag plaats gaan nemen in de nieuwe Ferrari. De renstal heeft nog niet bekend gemaakt hoe hun schema voor de rest van de week eruit zal gaan zien.