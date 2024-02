Verstappen blij met RB20: "Eerste gevoel was goed"

Het team van Red Bull Racing maakte vorige week de eerste meters met de nieuwe RB20. Op het circuit van Silverstone kropen Max Verstappen en Sergio Perez achter het stuur voor de shakedown. Verstappen voelde zich goed en hij zag alleen maar positieve signalen.

Red Bull wordt gezien als de grote topfavoriet voor het aanstaande Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse renstal is de regerend constructeurskampioen en met Max Verstappen hebben ze de regerend wereldkampioen onder contract staan. De RB20 wordt nu al gezien als een innovatieve auto. Tijdens de launch zag men al een aantal opvallende onderdelen en er wordt zelfs al gesproken over een mogelijk zeropod-design dat men in Japan wil introduceren.

Na de shakedown bleef men bij Red Bull eventjes stil over de eerste prestaties van de RB20. Daags voor de start van de testweek in Bahrein deelt Red Bull nu de eerste reacties op de shakedown. In de korte video is Verstappen enorm positief: "Ik stap net uit de auto na mijn eerste run in de RB20. Het is jammer dat het een beetje regende, maar het eerste gevoel was goed. Ik voelde mij comfortabel en dat is het belangrijkste. Er zijn heel wat dingen gecontroleerd. Nu kijk ik er vooral naar uit om in Bahrein weer te gaan rijden en de auto beter te leren kennen."