FIA komt met statement over Horner-onderzoek

Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog steeds groot nieuws in de Formule 1-wereld. Het Red Bull-concern is bezig met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. De FIA heeft nu een statement naar buiten gebracht waarin ze stellen geen commentaar te willen geven.

Het onderzoek naar Horner zorgde twee weken geleden voor een schokgolf in de Formule 1. Het Red Bull-concern bevestigde het onderzoek tegenover De Telegraaf en F1-Insider, maar ze wilden verder geen commentaar leveren. Horner mag in de tussentijd gewoon verder gaan met zijn werkzaamheden en hij ontkent alle beschuldigingen. De Brit sprak urenlang met de externe advocaat en hij was ook gewoon aanwezig bij de launch van de RB20.

Afgelopen weekend kwam de Formule 1 met een kort statement waarin ze stelden niet te willen reageren totdat er iets duidelijk is. Autosportfederatie FIA komt nu met een soortgelijk statement naar buiten: "De FIA onthoudt zich van elke vorm van commentaar over het onderzoek van Red Bull GmbH totdat het is afgerond en de conclusies zijn geopenbaard. De FIA blijft zich toewijden aan het hooghouden van de hoogste standaarden op het gebied van integriteit, eerlijkheid en inclusiviteit in onze sport."