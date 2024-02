Perez waarschuwt Hamilton na transfer: "Je team wordt jaloers"

De aanstaande transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari is nog steeds het onderwerp van gesprek in de Formule 1. De Brit maakt dit seizoen nog af bij Mercedes, maar daarna maakt hij de overstap naar concurrent Ferrari. Sergio Perez is benieuwd wat dit gaat betekenen voor de dynamiek bij Mercedes.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. In de afgelopen jaren heeft hij een innige band met de Duitse renstal ontwikkeld. Hij boekte veel successen bij Mercedes en hij won er zes van zijn zeven wereldtitels. Eind vorig jaar verlengde hij nog zijn contract, maar hij maakt nu gebruik van een speciale clausule. Bij Ferrari zal hij vanaf 2025 gaan jagen op nieuwe sterke prestaties.

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez volgt de ontwikkelingen bij Mercedes met bovengemiddelde interesse. De Mexicaan laat aan de internationale media weten dat er wel iets moet gebeuren: "Het wordt interessant om te zien hoe de dynamiek bij dat team gaat veranderen. We weten allemaal hoe jaloers teams kunnen zijn als het aankomt op het delen van informatie via overstappende coureurs. Lewis heeft natuurlijk heel erg lang voor het team van Mercedes gereden waardoor hij ontzettende veel kennis kan gaan meebrengen naar een ander team."