Verstappen blij met nieuw sprintformat: "Iets logischer"

Het is geen geheim dat Max Verstappen geen fan is van de sprintraces. Het sprintformat wordt voor aankomend seizoen weer flink aangepast. De volgorde van het weekend wordt aangepakt en daar is Verstappen wel blij mee. Volgens hem wordt het hierdoor iets logischer.

Sinds 2021 experimenteert de Formule 1 met de sprintraces. Het format kan rekenen op wisselende reacties, want niet iedereen is fan van de sprintraces. Om de ontevredenheid aan te pakken ging het format vorig jaar compleet op de schop. De resultaten van de coureurs in de sprint werden volledig losgekoppeld van de Grand Prix. Voor aankomend seizoen wil men weer een aantal zaken gaan aanpassen.

Logischer

De teams zijn akkoord gegaan met een format waarbij de Sprint Shootout op vrijdag wordt afgewerkt en de sprintrace op zaterdag de eerste sessie van de dag is, later in de middag wordt dan de gewone kwalificatie verreden. Max Verstappen vindt dit een goed idee en hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik zou zeggen dat de manier waarop het format wordt vormgegeven nu logischer is. Ik krijg het niet warm of koud van het winnen van een sprintrace, maar het is nu tenminste wel wat logischer."

Parc fermé

Het is daarnaast ook de bedoeling dat de parc fermé-regels voor de sprintweekenden worden aangepast. Hierdoor krijgen de teams de kans om langer aan hun auto te sleutelen. Verstappen is ook daar blij mee: "Ik denk dat dit iets beter is. Soms kom je vast te zitten in de richting die je hebt gekozen, en dat weet je dat je weekend is geruïneerd omdat je niets mag aanpassen. Dit zal dus zeker een beetje gaan helpen."