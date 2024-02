Horner looft Hamilton-transfer: "Jammer dat we moeten wachten"

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een bijzonder seizoen in de Formule 1. Hij stapt volgend jaar immers over naar het team van Ferrari, maar dat betekent dus ook dat hij eerst nog een jaar bij Mercedes moet rijden. Christian Horner vindt het jammer dat de wereld tot 2025 moet wachten om Hamilton in het scharlakenrood te zien.

Hamilton heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Mercedes tot het einde van zijn loopbaan trouw wil blijven. Het was voor veel mensen dan ook een grote verrassing toen hij onthulde dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Hij sprak zelf van een jeugddroom die hij in vervulling gaat brengen, maar hij laat hiervoor wel zijn vrienden van Mercedes achter. Het nieuws zorgde in ieder geval voor veel verbazing in de koningsklasse.

Timing

Ook bij het team van Red Bull Racing was men verbaasd door de transfer. Teambaas Christian Horner vindt het een mooie transfer en die mening legt hij uit aan de internationale media: "De timing van het nieuws is nogal ongewoon en het zal voor heel wat mensen een verrassing zijn geweest, waaronder misschien ook wel voor zijn huidige werkgever. Lewis deinsde echter nooit terug voor gewaagde keuzes. Hij stapte eerder al over van McLaren naar Mercedes, een team dat toen niet heel erg hoog werd ingeschat. Uiteindelijk bleek het wel de juiste keuze te zijn."

Jammer

De wereld moet echter nog wel wat geduld hebben. Hamilton maakt immers het aanstaande seizoen nog gewoon af bij het team van Mercedes. Horner baalt hier stiekem wel een beetje van: "Het is mij duidelijk dat hij bij Ferrari iets heeft gezien wat hem doet denken dat hij daar beter zit dan waar hij nu zit. Ik denk dat het voor de Formule 1 geweldig is om Hamilton en Ferrari samen zien te werken. Het is alleen wel jammer dat wel hiervoor tot 2025 moeten wachten."