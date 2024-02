Perez trots op dapper Red Bull

Het team van Red Bull Racing trok vorige week het doek van hun nieuwe RB20. De wagen zag er anders uit dan men had verwacht en dat zorgde voor veel verbazing. Ook Sergio Perez geeft toe dat hij een beetje verbaasd was, maar daar is hij wel heel blij mee.

Red Bull riep in de wintermaanden dat de RB20 vooral een evolutie zou zijn van de RB19 van het afgelopen seizoen. Toen men de auto onthulde in Milton Keynes, zag de wereld echter iets anders. De auto vertoonde veel visuele verschillen met de voorgaande bolide en het is de verwachting dat er nog veel nieuwe onderdelen zullen worden geïntroduceerd. Volgens de geruchten werkt het team namelijk aan een soort zeropod-design.

Verbazing

Red Bull-coureur Sergio Perez is heel erg blij met zijn nieuwe wagen. De Mexicaan ziet dat zijn team stappen heeft gezet, maar ook hij had dit niet helemaal zien aankomen. In gesprek met Motorsport.com is Perez goudeerlijk: "Ja, ik was ook wel een beetje verbaasd. Tegelijkertijd laat het zien dat het team grenzen blijft verleggen en dat we door blijven gaan. Dat is echt mooi om te zien."

Dapper

In 2023 was Red Bull zeer dominant in de Formule 1. Het was dan ook geen gekke gedachte om te verwachten dat ze deze lijn zouden blijven volgen. Volgens Perez geeft Red Bull hiermee een signaal af: "Het laat zien hoe hongerig we nog zijn. We hadden vorig jaar zo'n dominantie auto, dat je je niet kon voorstellen dat we het concept enorm zouden aanpassen. Dit is een heel erg dappere keuze van Red Bull."