Formule 1 hoopt snel op opheldering in Horner-zaak

Het onafhankelijke onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Ook de Formule 1 heeft zich nu gemengd in de zaak. De sport heeft een kort statement naar buiten gebracht waarin ze wijzen naar een eerlijk en grondig proces.

Twee weken geleden ging er een schokgolf door de Formule 1-wereld. Het Red Bull-concern bevestigde aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar Horner vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. De Brit ontkent alle beschuldigingen en hij was vorige week dan ook aanwezig bij de launch van de nieuwe bolide van Red Bull Racing. Hij wil deze week ook aanwezig zijn bij de testdagen in Bahrein.

De Formule 1 heeft nu ook gereageerd op het onderzoek naar Horner. Tot nu toe bleef het stil vanuit de sport, maar op zondagavond deelden ze een statement met de internationale media: "We hebben meegekregen dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar de interne beschuldigingen bij het team van Red Bull Racing. We hopen dat de zaak zo snel mogelijk zal worden opgehelderd, na een eerlijk en grondig proces. We geven dan ook op dit moment geen verder commentaar op deze zaak."