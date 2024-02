Alonso ergert zich aan te kort aan testdagen

Aankomende week gaat het Formule 1-seizoen van start met de officiële testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. De teams krijgen drie dagen de tijd om hun nieuwe auto aan de tand te voeren. Fernando Alonso is hier niet zo blij mee, want hij vindt dat de coureurs zich zo amper kunnen voorbereiden.

Aankomende week wordt er op woensdag, donderdag en vrijdag getest op het circuit van Sakhir. In Bahrein kunnen de eerste echte meters worden gemaakt met de nieuwe wagens. De testdagen zijn zelden spectaculair, maar wel zeer belangrijk voor de coureurs en de teams. In het nabije verleden hadden de teams nog veel meer testdagen, maar inmiddels gaat het alleen nog maar om deze drie dagen.

De ervaren Fernando Alonso vindt dit niet kunnen. De Spaanse Aston Martin-coureur vindt zeer beperkt en hij stelt dat het zeer oneerlijk is. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik begrijp niet waarom we niet voor vier dagen naar Bahrein gaan, want dan kun je iedere coureur twee dagen de tijd geven om te rijden. Met de keuze voor drie dagen ga je voor een oneven aantal dat je niet goed kunt verdelen onder de coureurs. Ik snap ook niet waarom we niet met twee auto's testen? We zijn toch al in Bahrein."