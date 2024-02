Perez wil presteren: "Dan zijn er genoeg opties"

Sergio Perez moet aankomend seizoen goed gaan presteren in de Formule 1. De Mexicaan beschikt over een aflopend contract bij Red Bull Racing en goede resultaten zijn belangrijker dan ooit. Perez barst van het zelfvertrouwen en hij verwacht dat hij genoeg opties gaat krijgen voor 2025.

Perez werd vorig jaar tweede in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op Max Verstappen was wel enorm. De Mexicaan kende een zeer wisselvallig seizoen met veel tegenvallende kwalificaties, inhaalraces en onhandige foutjes. Hij wist slechts twee races te winnen, terwijl de zeges van Verstappen niet op twee handen te tellen waren. Het contract van Perez loopt eind dit jaar af, en een tegenvallend seizoen komt hem niet goed uit.

Perez weet dus dat hij moet gaan vlammen. De Mexicaan heeft genoeg ervaring en hij stelt dat hij zich niet te veel zorgen gaat maken. Aan Sky Sports legt hij dit uit: "Het maakt mij niet uit, het is onderdeel van mijn werk. Mijn contract loopt af en men weet dat. Ik denk niet dat hier de prioriteit ligt. Ik weet dat als we een goed seizoen hebben en goede resultaten scoren, er genoeg opties zijn. Mijn focus ligt dus op consistentie. We gaan ervoor zorgen dat we goed starten en het per race beter gaan doen. Als we dat kunnen doen, dan kunnen we vechten om de wereldtitel."