'Thaise aandeelhouders willen Horner niet ontslaan".

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner bevindt zich nog steeds in het middelpunt van de aandacht. Het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag speelt nog steeds en zijn toekomst bij het team is onzeker. Het lijkt er echter op dat de Thaise eigenaren hem niet willen ontslaan.

Twee weken geleden ging er een schokgolf door de Formule 1-wereld toen het Red Bull-concern bevestigde dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het was geruime tijd onduidelijk wat er precies was gebeurd, maar gisteren meldde De Telegraaf dat het zou gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Horner zou seksueel getinte berichten naar een werkneemster.

Aandeelhouders

Horner was ondanks het onderzoek gewoon aanwezig bij de launch van de RB20 en hij wil ook gewoon aanwezig zijn bij de wintertest in Bahrein. Volgens het Duitse medium F1-Insider speelt er veel op de achtergrond bij Red Bull. Het merk Red Bull heeft twee grote aandeelhouders, 49 procent is in bezit van Mark Mateschitz en 51 procent is in bezit van de Thaise eigenaren. Volgens F1-Insider staan de Thaise eigenaren vol achter Horner en zouden ze weigeren hem te ontslaan of te schorsen. Mateschitz vreest echter voor imagoschade voor Red Bull, hij zou Horner wel graag zien vertrekken.

Rapport

Het medium meldt dat er ook nog iets speelt omtrent het rapport van de externe advocaat die de zaak onderzoekt. F1-Insider meldt namelijk dat het rapport nog niet is aangekomen bij de Oostenrijkse eigenaren. De advocaat zou inmiddels ook op vakantie zijn en hij is dan ook telefonisch niet bereikbaar. Het is dan ook nog maar de vraag wanneer men het onderzoek gaat afsluiten en wat de uitkomst zal zijn.