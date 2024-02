Verstappen overtrad Red Bull-regels: "Vinden ze wel leuk"

Max Verstappen heeft genoten van zijn vrije tijd in de wintermaanden. De Nederlandse regerend wereldkampioen heeft rustig aan gedaan en hij heeft iets gedaan wat zijn werkgever hem had verboden. Volgens Verstappen heeft niemand bij Red Bull daar problemen mee.

Verstappen kende vorig jaar een uitstekend seizoen in de Formule 1. De Nederlander verbrak een vrachtlading aan records en dat leverde hem zijn derde wereldtitel op rij op. Hij geldt dan ook als de titelfavoriet voor het aanstaande seizoen in de koningsklasse van de autosport. Verstappen heeft zich in de winter beziggehouden met andere zaken, hij besloot namelijk weer eens te gaan skiën.

Verstappens werkgever Red Bull Racing heeft liever niet dat hun coureurs zulke risico's nemen. Toch bond Verstappen de lange latten onder zijn voeten. Hij legt het lachend uit bij de internationale media: "Ik heb vijf of zes jaar lang niet geskied. Ik vond het op een gegeven moment wel goed geweest. Weet je wat het is? Als ze mij bellen en vragen wat ik aan het doen ben, dan zeg ik dat ik aan het skiën ben. Dan zullen ze zeggen dat het wel leuk is. Het is Red Bull, in Oostenrijk is skiën heel erg populair. Als ik ze dan opbel en zeg dat ik mijn been heb gebroken, dan vragen ze natuurlijk waarom ik ging skiën. Aan de andere kant, je kan ook uitglijden in de douche en iets breken."