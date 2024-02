'Horner beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Het onderzoek naar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner houdt de gemoederen in de Formule 1-wereld nog steeds flink bezig. De Brit was gisteren gewoon aanwezig bij de launch van de RB20 en volgens hem was het onderzoek slechts een afleiding. Nu lijkt het toch iets serieuzer te zijn.

Bijna twee weken geleden ging er een schokgolf door de Formule 1-wereld. Het Red Bull-concern bevestigde toen aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Horner. Wat er precies aan de hand was, was niet duidelijk. Horner bleef wel gewoon aan het werk en hij was gewoon aanwezig bij de launch van Red Bull.

Horner wekte daar de indruk dat er niet zoveel aan de hand was. Volgens De Telegraaf is de zaak echter iets dat gedacht. De krant meldt dat het gaat om grensoverschrijdend gedrag van Horner. Volgens de krant is er bewijs in de vorm van appverkeer tussen Horner en de medewerkster. De berichten van Horner zouden seksueel van aard zijn. De krant meldt dat de advocaten van Horner een schikkingsvoorstel van zo'n 650.000 pond hebben gedaan.