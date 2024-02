Perez waarschuwt Hamilton: "Groot risico"

Lewis Hamilton zorgde deze winter voor een enorme schokgolf in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Sergio Perez vindt het een verrassende move, maar hij ziet ook dat er een groot risico aan kleeft.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Brit leek voor altijd voor het team te blijven rijden, maar hij maakt nu toch gebruik van een speciale clausule in zijn contract. Na dit jaar trekt hij de Mercedes-deur achter zich dicht en vertrekt hij naar Maranello. Bij het team van Ferrari wordt hij de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc en hij hoopt nieuwe successen te kunnen boeken bij de Italiaanse renstal.

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez zag deze transfer van Hamilton ook niet aankomen. De Mexicaan kreeg na de launch van de RB20 de kans om te reageren op het nieuws. In gesprek met Sky Sports deed hij dat dan ook: "Het is een grote verplichting en een groot risico. Overstappen naar een nieuw team is altijd een enorme uitdaging. Ik denk dat Charles Leclerc zich al helemaal heeft gevestigd bij Ferrari tegen de tijd dat Lewis er bij zal gaan komen."