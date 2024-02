Leclerc brengt EP met pianomuziek uit

Charles Leclerc heeft zijn vrije wintermaanden nuttig gebruikt. De Monegaskische Ferrari-coureur heeft werk gemaakt van zijn passie pianospelen en dat resulteert nu zelfs in een EP. Leclerc heeft het korte album afgelopen nacht online gezet en hij brengt zelfs zijn muziek uit op vinyl.

Het is geen geheim dat Leclerc een passie heeft voor pianospelen. Voor de lol zette hij eerder al een paar pianostukken op Spotify, maar nu heeft hij het serieuzer aangepakt. Leclerc heeft bekend gemaakt dat hij samen met professioneel pianist Sofiane Pamart de studio in is gedoken. Dit resulteerde in een EP waar vier nummers op staan. Sinds vanochtend is dit mini-album te streamen via de streamingsdiensten. Leclerc brengt het album ook uit op vinyl inclusief bladmuziek.

I have enjoyed every seconds of this moment. During the off season, I got in a studio for 2 days together with Sofiane and we worked on 4 songs that will be released tonight at midnight.

I’m sooooo proud of the result. We’ll also be releasing vinyls that you can pre order on the… pic.twitter.com/iJHhnSSqEj