Verstappen neemt weer deel aan Nürburgring-simrace

Max Verstappen heeft een drukke week achter de rug. De Nederlander voerde de shakedown uit voor Red Bull Racing en hij was aanwezig bij de launch van de RB20 in Milton Keynes. Aankomend weekend moet hij weer aan de bak, hij kruipt namelijk weer achter het stuur van zijn simulator.

Verstappen neemt morgen namelijk deel aan de vierde ronde van het DNLS-kampioenschap. In dit kampioenschap wordt er gereden op een virtuele variant van de Nürburgring. Verstappen deelt de Ferrari met startnummer vijftig met Max Wenig. Zijn Team Redline-teamgenoten Gianni Vecchio en Luke Bennett besturen een Porsche met startnummer honderddertig. Fans kunnen via het Twitch-account van Team Redline meekijken naar de digitale avonturen van Verstappen.

