Perez wil vlammen: "Elke kans maximaliseren"

Sergio Perez staat aan de vooravond van een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur beschikt over een aflopend contract bij Red Bull Racing en hij weet dat er kapers op de kust liggen. Perez voelt zich goed en hij zich dat er nog genoeg kansen liggen.

Red Bull trok gisteren het doek van hun nieuwe RB20. De verwachtingen van deze bolide zijn hoog en alle aandacht ging eigenlijk uit naar Max Verstappen en teambaas Christian Horner. Voor Sergio Perez wordt het echter een extreem belangrijk seizoen in de koningsklasse. Hij heeft een aflopend contract en na een jaar vol wisselvalligheid is het voor hem belangrijk om sterke prestaties neer te zetten.

Perez is in ieder geval blij met wat hij heeft gezien tijdens de presentatie van de RB20. De Mexicaan ziet veel goede dingen en dat geeft hem hoop. Bij de internationale media kijkt hij dan ook met het nodige zelfvertrouwen vooruit: "Ik voel mij weer fris. Het is belangrijk om van onze fouten van vorig jaar te leren. Ik denk dat wij veel hebben begrepen. Het is mijn vierde jaar bij Red Bull en ik verwacht op mijn best te zijn. We moeten elke kans maximaliseren om aan het begin al een goede basis neer te leggen en dat door te trekken naarmate het seizoen vordert."