Horner verklaart Mercedes-achtig design

Het team van Red Bull Racing onthulde gisteren als laatste renstal hun nieuwe bolide. Op de fabriek in Milton Keynes trok Red Bull het doek van de nieuwe RB20. Meerdere onderdelen van de wagen sprongen in het oog, maar volgens Christian Horner hebben ze niets afgekeken van Mercedes.

Red Bull stelde in de afgelopen weken dat de RB20 slechts een evolutie was van de succesvolle RB19 van vorig jaar. Tijdens de shakedown en de onthulling van de auto viel er echter het één en ander op. De auto beschikte namelijk over een aantal opvallende onderdelen. De RB20 bevat namelijk een aantal componenten die heel erg veel lijken op ideeën die het team van Mercedes eerder in de praktijk bracht.

Het gaat hier om de meer verticale inlets voor de sidepods en de gulleys die volledig doorlopen op de engine cover. Red Bull-teambaas stelt dat dit niet is bedoeld om het team van Mercedes te trollen. De Brit wordt geciteerd door Motorsport.com: "Dat is het zeker niet, dit is geen tactische zet in dat opzicht. Het is puur gebaseerd op performance en wat wij in onze simulaties zien. De stopwatch moet uiteindelijk het antwoord gaan geven, maar we hadden deze veranderingen echt niet doorgevoerd als ze op basis van de virtuele wereld niet beter zouden lijken."