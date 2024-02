Verstappen ziet nieuwe dingen bij Red Bull: "Wauw!"

Max Verstappen trok gisteren het doek van zijn nieuwe RB20. Met deze wagen gaat hij op jacht naar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De RB20 ziet er op een aantal punten iets anders uit dan de voorganger en Verstappen is daar zeer tevreden mee.

De RB20 is al maanden onderwerp van gesprek. Bij Red Bull gaven ze aan dat ze al geruime tijd bezig zijn met de ontwikkeling van de wagen, maar dat het wel een doorontwikkeling is van de RB19. Voor Verstappen wordt het een belangrijk jaar, want met een vierde wereldtitel zou hij zijn naam in de geschiedenis definitief vestigen. Red Bull kon de RB20 amper geheim houden, want de wagen lekte twee keer uit.

Blij

Verstappen is in ieder geval tevreden met zijn nieuwe wagen. De Nederlandse regerend wereldkampioen is onder de indruk en hij spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik ben best blij met de richting die we op zijn gegaan met de nieuwe auto. Tijdens het laatste raceweekend van het vorige seizoen zag ik voor het eerst de tekeningen. Ik dacht toen 'Wauw, dat is op een manier best wel anders.' Ze zijn zeker niet conservatief geweest, laten we het zo zeggen."

Leuk

Verstappen ziet dat als een positieve ontwikkeling binnen Red Bull. Hij denkt dat zijn werkgever hiermee een mooi en goed signaal afgeeft: "Dat vind ik ook zo leuk aan dit team. We hadden al een geweldig pakket, maar ze hebben echt de kans gegrepen om all out te gaan en het nog beter te maken. De tijd zal het uitwijzen of het echt, echt heel goed is. Als ik iedereen binnen het team zie, dan zijn ze heel blij met wat ze hebben bereikt."