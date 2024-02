"Verstappen wil niets zeggen over Horner-onderzoek."

Red Bull heeft de eerste beelden van de RB20 officieel met de buitenwereld gedeeld. Met deze wagen gaat Max Verstappen op jacht naar nieuwe successen en een nieuwe wereldtitel. Verstappen wil nog niet te veel over de wagen zeggen en ook over het onderzoek naar Christian Horner blijft hij stil.

Red Bull probeerde de RB20 geheim te houden voor de buitenwereld, maar dat plannetje mislukte. Foto's van de shakedown op het circuit van Silverstone gingen al snel het internet over en vlak voor de launch verschenen de eerste beelden van de wagen al online. Toch ging de aandacht in Milton Keynes vooral uit naar teambaas Christian Horner, het Red Bull-concern is immers een onafhankelijk onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Horner

Vanzelfsprekend kregen de hoofdrolspelers van Red Bull vragen over het Horner-onderzoek. Ook Verstappen kon het onderzoek niet onder het tapijt schuiven. De Nederlander wil er in gesprek met De Telegraaf niet te veel over kwijt: "Alles wat ik daarover ga zeggen, kan natuurlijk op een bepaalde manier worden geïnterpreteerd. Dan is het misschien beter om er even niets over te zeggen."

RB20

Verstappen heeft zijn eerste meters in de nieuwe RB20 in ieder geval al gemaakt. Tijdens de shakedown op het circuit van Silverstone maakte hij kennis met zijn nieuwe bolide. Maar ook hier houdt hij zijn kaarten tegen de borst: "De laatste twee jaar hebben wij natuurlijk wel bewezen dat we een snelle auto kunnen bouwen, dus ik snap wel dat andere teams die kant ook op willen gaan. Maar het regende en je moet ook op demobanden rijden, dus ik kon er weinig van zeggen. We zien het volgende week tijdens de testdagen in Bahrein wel, hoe we ervoor staan."