Horner doorbreekt stilte: "Onderzoek is zeker een afleiding"

Het team van Red Bull Racing heeft vandaag het doek getrokken van hun gloednieuwe RB20. Naar de launch werd reikhalzend uitgekeken door de fans en de media. De aanwezigheid van Christian Horner zorgde voor aardig wat aandacht, hij geeft toe dat het onafhankelijke onderzoek naar hem zeker een afleiding is.

Horner belandde anderhalve week geleden in het middelpunt van de aandacht. Het Red Bull-concern bevestigde toen tegenover F1-Insider en De Telegraaf dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. De Britse teambaas ontkende direct dat er iets aan de hand was, het was dan ook niet de verwachting dat hij bij de launch aanwezig zou zijn.

Afleiding

Toch onthulde Red Bull op woensdag dat Horner gewoon aanwezig zou zijn. Hij speelde een prominente rol bij de presentatie, maar het was onmogelijk om het onderzoek buiten de deur te houden. Horner sprak zich er voor het eerst over uit en hij wordt geciteerd door RACER: "Het is onvermijdelijk dat het een afleiding is, maar het team blijft bij elkaar. Iedereen is gefocust op het aanstaande seizoen, dus het was gewoon business as usual."

Focus

Volgens Horner ligt de focus van het gehele team volledig bij de start van het seizoen. De Britse teambaas stelt dat alles binnen het team goed is: "De support is geweldig. Natuurlijk ligt mijn focus op het seizoen, het was echt gewoon business as usual. Er is een onderzoek dat ik uiteraard volledig volg en waar ik volledig aan meewerk, maar dat speelt vooral op de achtergrond terwijl ik mij voorbereid op het aanstaande seizoen."