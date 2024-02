Hamilton heeft nog één grote Mercedes-droom

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn laatste seizoen in dienst van Merceds. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte begin deze maand bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor Ferrari. Hamilton focust zich dit jaar nog op Mercedes en hij heeft dan ook een grote droom.

Het leek er geruime tijd niet op dat Hamilton het team van Mercedes zou gaan verlaten. De Brit verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Mercedes en toen verklaarde hij zijn liefde aan het team. Hamilton maakte echter gebruik van een speciale clausule in zijn contract waardoor hij makkelijk kan vertrekken naar een ander team. In het diepste geheim heeft hij onderhandeld met Ferrari en hij heeft er dus voor gekozen om de stap te zetten.

Hamilton vertelde op sociale media dat het zijn jeugddroom is om te rijden in het scharlakenrood van Ferrari. Toch heeft hij dit jaar een andere droom, hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Ik voel mij gemotiveerder en meer gefocust dan ooit. Elk jaar kom je terug en dat voel je je fitter dan ooit. Ik denk nu alleen echt dat ik meer tijd en focus heb gestopt in de voorbereiding dit jaar. Ik had nooit verwacht dat ik op dit punt in mijn leven deze honger zou hebben. Het is een droom om mijn tijd bij dit team af te sluiten met een hoogtepunt. We hebben samen veel meegemaakt. Het zou een enorme eer zijn om ze te helpen om het team terug te brengen naar de top."