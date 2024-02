Mercedes al bezig met updates: "Mogelijk klaar voor Europees seizoen"

Het team van Mercedes trok eerder deze week het doek van hun nieuwe wagen. De W15 ziet er volledig anders uit dan in de voorgaande jaren en het team wil dan ook stappen gaan zetten. Volgens James Allison wordt er nu al hard gewerkt aan updates voor vroeg in het seizoen.

Mercedes heeft twee tegenvallende seizoenen in de Formule 1 achter de rug. Na de verloren titelstrijd in 2021 wilden Mercedes sportieve revanche nemen op Red Bull Racing. Deze wens ging als een nachtkaars uit, want Red Bull had de nieuwe reglementen al snel onder de knie. Red Bull is oppermachtig en vorig jaar verbraken ze enorm veel wereldrecords en werd Max Verstappen met overmacht wereldkampioen.

Bij Mercedes hebben ze hard gewerkt aan de W15. Met deze wagen willen ze gaan terugslaan en volgens technisch directeur James Allison wordt er stevig vooruit gewerkt. In gesprek met Formel1.de legt Allison uit dat er al wordt gewerkt aan updates: "Wat er precies in welk gebied wordt gevonden, is nu nog niet duidelijk. Onze aerodynamica-afdeling verwacht op dit moment van het jaar veel werk te hebben aan de voorvleugel, de achtervleugel, de onderkant, de remtrommels, de remkanalen en het bodywork. De onderdelen die worden geproduceerd kunnen al gereed zijn voor het Europese seizoen."