Perez onthult nieuw helmdesign

Het team van Red Bull Racing trekt vanavond het doek van de nieuwe RB20. Met deze wagen gaan Max Verstappen en Sergio Perez op jacht naar nieuwe successen. Perez heeft zijn look voor het aanstaande seizoen in ieder geval compleet, want hij heeft een nieuw helmontwerp gekozen.

In navolging van Verstappen presenteert ook Perez zijn nieuwe design. De helm is overwegend geel en de Mexicaanse vlag is ook weer nadrukkelijk aanwezig aan de bovenzijde. Voor Perez is dit belangrijk, hij hoopt hiermee de Mexicaanse tradities en cultuur te kunnen uitdragen. Op de achterzijde van de helm is de zin 'Never Give Up' te vinden, deze tekst is heel belangrijk voor Perez. Volgens hem geeft het kracht omdat hij het zinnetje elke keer ziet als hij zijn helm op doet.