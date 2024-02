Leclerc aast op succes: "Zoveel mogelijk races winnen"

Het team van Ferrari wil dit jaar gaan toeslaan in de Formule 1. Ze hebben hun concept volledig omgegooid en ze willen de degens gaan kruisen met Red Bull Racing. Charles Leclerc neemt geen genoegen met twee of drie zeges, hij wil er zoveel mogelijk winnen.

Ferrari was vorig jaar het enige team dat Red Bull echt wist te verslaan in een Grand Prix. In Singapore kwam Carlos Sainz als winnaar over de streep. De Italiaanse renstal zag echter ook wel dat hun achterstand op Red Bull Racing reusachtig was en daar willen ze verandering in gaan brengen. In de wintermaanden hebben ze hard doorgewerkt en dat moet ervoor gaan zorgen dat ze weer gaan winnen.

Charles Leclerc barst in ieder geval van de ambities. De Monegaskische Ferrari-coureur aast op overwinningen en twee of drie zeges zijn niet genoeg. Leclerc wil meer en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik wil zoveel mogelijk races winnen als mogelijk is. We maken de balans aan het einde van het jaar wel op. We kijken ook waar we staan na de eerste race van het jaar zodat we kunnen begrijpen hoe competitief we zijn. Het wordt heel lastig om daar een beeld van te krijgen, daar hangt het ook allemaal vanaf. Maar twee of drie races winnen is niet mijn doel, ik wil er zoveel mogelijk winnen."