"Wolff wil Red Bull gaan uitdagen".

Het team van Mercedes trok vandaag het doek van hun nieuwe W15. Met deze bolide wil de Duitse renstal de aanval gaan openen op de andere topteams. Teambaas Toto Wolff geeft toe dat hij zich wil meten met Red Bull Racing, maar hij weet niet wanneer dat gaat gebeuren.

Mercedes heeft twee redelijk tegenvallende seizoenen achter de rug. In 2022 wisten ze nog een Grand Prix te winnen, maar vorig jaar zat een zege er niet in. Ze werden nog wel tweede in het constructeurskampioenschap, maar ze hadden wel een enorme achterstand op Red Bull. Het zorgde voor ergernis en frustratie bij Mercedes, maar dat betekent niet dat ze het hoofd laten hangen.

Red Bull

Mercedes-teambaas Toto Wolff barst in ieder geval van de ambities. De Oostenrijker wil weer gaan winnen en na de launch werd hij zelfverzekerd geciteerd door Motorsport.com: "We willen ons meten met Red Bull en hun sterke auto. We willen ze verslaan. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren, we hebben geen glazen bol, maar we zullen snel genoeg zien hoe ver voor ze op ons liggen en welke taak we hebben."

Verschillen

Wolff weet ook niet hoe groot de verschillen zullen zijn. Voor de Oostenrijkse teambaas is wel van mening dat het veld wat dichterbij elkaar zal liggen: "De competitie in de Formule 1 is altijd relatief. Je kunt een fantastische auto bouwen, maar als je constant alleen rijdt, weet je niet of die echt de beste is. We hadden vorig jaar een groot gevecht met Ferrari en McLaren en het gat met Red Bull was heel groot. Ik hoop dat wij aan het begin van het jaar in de achtervolgende groep zitten en hopelijk zijn we dan een stapje dichter bij Red Bull."