Red Bull-kopstuk zelfkritisch: "We hebben gefaald"

Het team van Red Bull Racing was in de afgelopen jaren enorm dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd wereldkampioen met Max Verstappen en ze waren veel sneller dan de rest. Toch durft technisch directeur Pierre Waché te stellen dat zijn team heeft gefaald.

Red Bull heerste in de afgelopen jaren vooral met Max Verstappen. De Nederlander verbrak afgelopen seizoen een vrachtlading aan records en hij won een recordaantal van negentien Grands Prix, zijn teamgenoot Sergio Perez won slechts twee races. Het was overduidelijk dat Perez het zwaar had, hij worstelde met zijn vorm en hij leek zich minder thuis te voelen in de auto. Hoe dat dit jaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

Gefaald

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché is dan ook niet helemaal tevreden. Hij stelt dat het talent van Verstappen zeker heeft meegeholpen, maar dat er ook meerdere andere aspecten zijn. In gesprek met Formule 1 Magazine is hij duidelijk: "Een snelle auto ontwikkelen is een concept, het bestaat niet. Een snelle auto is een auto waarmee de coureur optimaal kan presteren. In dat opzicht hebben we gefaald, omdat slechts één coureur en goed mee overweg kon gaan."

Talent

De successen werden dus ook voor een groot deel veroorzaakt door de sterke punten van Verstappen. Waché erkent dat ook, hij gaat verder met zijn zelfkritische betoog: "Dat is zeker een talent van Max, dat hij de auto gedurende het seizoen en onder verschillende omstandigheden goed wist te gebruiken. Aan de andere kant hebben wij op onze beurt van Checo misschien niet goed begrepen wat hij nodig heeft om ook het potentieel uit de auto te halen."