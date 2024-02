Sainz neemt de tijd bij maken toekomstplan

Carlos Sainz staat aan de vooravond van een bijzonder seizoen in de Formule 1. Hij weet dat hij na dit seizoen zal vertrekken bij het team van Ferrari, maar het is niet onduidelijk waar zijn toekomst ligt. Sainz gaat de tijd nemen om zijn toekomst in de sport te bepalen.

Het leek er lange tijd op dat Sainz een nieuw contract zou gaan tekenen bij het team van Ferrari. In het geheim onderhandelde de Italiaanse renstal echter met Lewis Hamilton. Sainz werd op de hoogte gebracht van de aanstaande transfer van Hamilton, waardoor hij al geruime tijd weet dat zijn Ferrari-tijd na dit seizoen ten einde komt. De Spanjaard weet dat er genoeg stoeltjes vrij zijn voor 2025 en hij bekijkt zijn opties.

Sainz gaat een hoofdrol spelen in het silly season, maar daar wil hij zich nog niet te druk over gaan maken. De Spaanse coureur wil de situatie rustig bekijken en hij wordt geciteerd door PlanetF1: "Er staan mij waarschijnlijk de belangrijkste drie of vier jaar van mijn loopbaan te wachten. Ik wil zorgen dat ik daarin op het juiste moment op de juiste plek ben. Ik wil er zeker van zijn dat ik de juiste beslissing maak voor mijn volgende bestemming, dus ik ga de tijd nemen om erover na te denken en om naar alle opties te kijken. Dan kan ik mij rustig voelen en dan heb ik mijzelf genoeg tijd en informatie gegeven."