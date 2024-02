Leclerc had contact met Hamilton over Ferrari-transfer

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn laatste seizoen in dienst van Mercedes. Per 2025 gaat hij rijden voor het team van Ferrari. Charles Leclerc was op de hoogte van de onderhandelingen met Hamilton, maar uit respect voor Carlos Sainz wil hij er niet te veel over zeggen.

Het transfernieuws van Hamilton zorgde voor een enorme schokgolf in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verlengde eind vorig jaar nog zijn contract bij Mercedes en hij verklaarde meerdere keren zijn liefde aan het team. Toch maakt hij dus de overstap naar Ferrari, maar dat gaat wel ten koste van Carlos Sainz. De Spanjaard krijgt dus geen contractverlenging en hij is op zoek naar een nieuwe job.

Respect

Na de launch van de SF-24 gaf Leclerc meer duidelijkheid over de komst van Hamilton. De Monegask verlengde zelf ook zijn contract en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Dit soort deals worden niet van de ene op de andere dag gesloten. Ik was tijdens het tekenen van mijn eigen contract op de hoogte van de gesprekken. Het kwam dus niet als een verrassing na het tekenen van mijn contract. Verder wil ik er niet te veel op ingaan uit respect voor Carlos. We hebben geweldige jaren gehad en we hebben er nog één te gaan. We zullen er absoluut alles aan doen om het op de best mogelijke manier af te sluiten."

Contact

Leclerc geeft toe dat Hamilton veel ervaring meebrengt naar Ferrari. De Monegask heeft Hamilton in ieder geval al benaderd. Waar ze het over hebben gehad, deelt hij niet: "We hebben al gesprekken gevoerd met Lewis, met name toen alles naar buiten kwam. We hebben elkaar berichten gestuurd. Zoals gezegd is Lewis een groot kampioen met veel ervaring en veel succes. Het is altijd interessant om een nieuwe teamgenoot te hebben, omdat je een nieuwe manier van werken of rijden leert kennen. Des te meer wanneer die teamgenoot een zevenvoudig wereldkampioen is."