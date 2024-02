Verstappen onthult nieuw helmdesign voor 2024

Max Verstappen rijdt ook aankomend seizoen weer met een herkenbare helm in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd eerder vandaag op het circuit van Silverstone gespot met een nieuwe helm. Verstappen heeft deze nu ook officieel onthult.

Verstappens helmdesign komt dit jaar redelijk overeen met het ontwerp van vorig jaar. De helm is overwegend wit met blauwe en rode accenten. Verstappen legt zelf uit dat er nu meer chroomkleurige accenten zijn toegevoegd aan het design, de leeuw op de bovenzijde komt hierdoor nog beter naar voren. Daarnaast staan er op de achterkant van de helm nu drie sterren, verwijzend naar de drie wereldtitels van Verstappen.

A modern take on a throwback design 馃帹



Introducing @Max33Verstappen's helmet for the 2024 season 馃 pic.twitter.com/P2p0BcXjHd