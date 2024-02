Leclerc hoopvol na eerste kennismaking met SF-24

Het team van Ferrari ging vandaag direct de baan op met de nieuwe SF-24. Carlos Sainz en Charles Leclerc namen allebei plaats in de cockpit en dat geeft ze veel vertrouwen. Leclerc stelt dat de eerste indrukken hem het gevoel hebben gegeven wat hij wilde.

Leclerc kende vorig jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Monegask kreeg weer veelvuldig te maken met pech en dat kostte hem veel goede resultaten. Toch heeft Leclerc nog veel vertrouwen in Ferrari, hij verlengde begin dit jaar zijn contract en hij wil de interne strijd met Lewis Hamilton vanaf volgend jaar vol aangaan. De Monegask zag ook al snel dat de SF-24 voldoet aan zijn eisen.

Ferrari presenteerde de wagen vandaag door middel van een korte video. Vlak daarna betraden Sainz en Leclerc de baan. Laatstgenoemde spreekt zich tevreden uit in een persbericht van het team: "De SF-24 moet minder gevoelig en beter te besturen zijn. Dat hebben wij als coureurs nodig om goed te kunnen presteren. Ik verwacht dat de auto een stap voorwaarts is op meerdere gebieden. De eerste indruk die ik uit de simulator heb, geeft mij het gevoel dat dit is wat we wilden. Dit seizoen willen we altijd vooraan meedoen. Dat willen we ook voor de fans, want als we winnen dan zullen we de zege aan hen opdragen."