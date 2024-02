'Horner aanwezig bij shakedown en mogelijk ook bij launch'

Het team van Red Bull Racing voert vandaag de shakedown uit op het circuit van Silverstone. De Oostenrijkse renstal presenteert donderdag pas de nieuwe auto, maar vandaag werd Max Verstappen al op de baan gespot. Het lijkt er op dat Christian Horner hierbij gewoon aanwezig was.

Horner bevindt zich sinds vorige week in het middelpunt van de aandacht. Het Red Bull-concern bevestigde toen aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze een onafhankelijk onderzoek zijn begonnen naar Horner vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Wat Horner precies zou hebben gedaan, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat hij afgelopen vrijdag vrijwel de hele dag sprak met de externe advocaat die de zaak onderzoekt.

Horner blijft tijdens het onderzoek gewoon zijn werkzaamheden uitvoeren. Volgens De Telegraaf was Horner vandaag dan ook aanwezig bij de shakedown op het circuit van Silverstone. De Brit bekeek de eerste meters van de nieuwe RB20 dus gewoon vanuit de pitlane. De krant meldt daarnaast ook dat Horner het voornemen heeft om aanstaande donderdag aanwezig te zijn bij de launch van de RB20. Wat zijn rol bij de presentatie zal zijn, is vooralsnog onduidelijk. Wanneer het onafhankelijke onderzoek zal worden afgerond, is ook nog niet duidelijk. Horner liet vorige week weten zich niet te herkennen in de klachten.