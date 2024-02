'Komst Hamilton motiveerde Leclerc bij contractverlenging'

Het team van Ferrari heeft vandaag het doek getrokken van hun nieuwe SF-24. Met deze wagen gaat de Italiaanse renstal op jacht naar nieuwe successen. Volgend jaar zullen ze dat gaan doen met Lewis Hamilton en het lijkt er op dat de Brit een rol heeft gespeeld bij de contractverlenging van Charles Leclerc.

Leclerc verlengde enkele weken geleden zijn contract bij het team van Ferrari. De Monegask wordt gezien als de toekomst van Ferrari, maar toch zal hij vanaf aankomend seizoen te maken krijgen met Lewis Hamilton als zijn teamgenoot. Volgens La Gazzetta dello Sport wist Leclerc dat de komst van Hamilton eraan zat te komen. Met deze kennis op zak besloot Leclerc zijn contract te verlengen, hij zou niet boos zijn over de aanstaande komst van Hamilton.

La Gazzetta dello Sport meldt daarnaast dat de onderhandelingen met Hamilton maandenlang geheim zijn gehouden. Volgens de Italiaanse sportkrant was ook Carlos Sainz op de hoogte van de komst van Hamilton. Leclerc is volgens het medium enorm gemotiveerd door de komst van de Britse zevenvoudig wereldkampioen. De Monegask zou zijn status kunnen vergroten als hij Hamilton weet te verslaan in het komende seizoen. Volgens de krant heeft Leclerc zichzelf wel goed beschermd voor de toekomst en bevat zijn contract een clausule waardoor hij eind 2026 zou kunnen vertrekken.