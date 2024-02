Verstappen niet de enige superster: "Lewis is perfect"

Het is geen geheim meer dat Lewis Hamilton per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. De overstap van de Brit zorgde voor veel verbazing. Norbert Haug denkt dat Hamilton een superster is en dat Max Verstappen op dit gebied zeker niet de alleenheerser is.

Verstappen was in de afgelopen jaren oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd afgelopen jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij verbrak een vrachtlading aan records. Verstappen wordt dan ook gezien als de grote ster van de Formule 1. Terwijl hij race na race won, worstelde Hamilton met zijn vorm en zijn Mercedes-bolide. Hij hoopt volgend jaar weer te kunnen schitteren bij Ferrari.

Norbert Haug was jarenlang een hoofdrolspeler binnen Mercedes. Hij had niet zien aankomen dat Hamilton ooit zou vertrekken bij Mercedes. Dat neemt echter niet weg dat Haug een enorme fan is van Hamilton, zo laat hij weten aan Motorsport-Magazin: "Hij is perfect als je het mij vraagt. Ik bedoel, kijk naar wat hij allemaal heeft bereikt in de Formule 1. Waarom zeggen mensen dat de Formule 1 maar één superster heeft? Natuurlijk is Verstappen de snelste, hij wordt volwassen. Kijk naar de races van Lewis, zijn activiteiten buiten de baan en zijn strijd voor gelijkheid. Dat is heel bijzonder."