Verstappen maakt eerste meters in de RB20

Het team van Red Bull Racing is vandaag aanwezig op het circuit van Silverstone. Eerder lekte er al foto's uit van een Red Bull-bolide in de pitstraat, maar nu is het team ook de baan opgegaan. Of het hier ook gaat om de RB20, is echter nog niet helemaal duidelijk.

Red Bull presenteert later deze week hun nieuwe RB20. De Oostenrijkse renstal zal met deze wagen gaan proberen de wereldtitel te prolongeren. Vandaag zijn ze aanwezig op Silverstone en ze zijn dan ook de baan opgegaan. Uit een aantal korte video's op sociale media blijkt dat de Oostenrijkers hun eerste rondjes van het jaar rijden. Het lijkt er op dat Max Verstappen achter het stuur zit van de wagen, maar het is niet honderd procent zeker dat het gaat om de RB20. Er wordt in ieder geval wel gefilmd, dus het is aannemelijk dat het daadwerkelijk de nieuwe wagen is.