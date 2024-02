Sainz en Leclerc reageren positief op nieuwe Ferrari

Het team van Ferrari trekt later vandaag het doek van de nieuwe SF-24. Met deze bolide gaan Carlos Sainz en Charles Leclerc op jacht naar succes. Hoe de wagen eruit ziet, is nog niet bekend. De coureurs hebben zelf de wagen en de nieuwe livery al onder ogen gekregen.

Ferrari trekt om 12:00 vanmiddag het doek van de SF-24. De Italiaanse renstal hintte eerder deze week al op een iets aangepaste kleurstelling. Op de teamkleding zijn meer gele accenten te zien en dat geldt ook voor de startnummers. Op sociale media deelt Ferrari de eerste reactie van Sainz en Leclerc. De coureurs bekijken samen met teambaas Frédéric Vasseur de nieuwe auto en uit hun reacties valt op te maken dat er minder zwart te zien zal zijn, maar dat de kleuren wit en geel wel meer naar voren komen.

馃棧 “It looks racey, it looks nice. It’s red as expected!”



Fred, Charles and Carlos get their first look at the SF-24... Here’s their reaction 馃槅 pic.twitter.com/ZwzSxdBRHR