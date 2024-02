Aston Martin wil contract Alonso verlengen

Het team van Aston Martin trok gisteren het doek van hun nieuwe auto. De Britse renstal hoopt met hun nieuwe AMR24 de aanval te kunnen openen op de topteams. Met Fernando Alonso hebben ze een topcoureur onder contract staan. Hij beschikt echter wel over een aflopend contract, maar daar maakt men zich geen zorgen over.

Alonso is één van de vele coureurs met een aflopend contract. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kan zomaar een belangrijke rol gaan spelen op de rijdersmarkt. Het team van Mercedes moet door het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton op zoek naar een nieuwe topcoureur en de naam van Alonso wordt al genoemd. Daarnaast heeft hij zelf al aangegeven dat hij de enige wereldkampioen is die beschikbaar is voor 2025.

Bij Aston Martin hebben ze echter veel vertrouwen voor de toekomst. Teambaas Mike Krack denkt dat Alonso gewoon zijn contract gaat verlengen. Aan Motorsport.com laat Krack weten dat hij deze vroege transfercarrousel niet had verwacht: "We wisten altijd al dat het een spannend jaar zou worden met veel geruchten. Om eerlijk te zijn houden we van Fernando, we hebben een zeer goede band. Hij is een integraal lid van het team. Onze relatie is gebaseerd op vertrouwen en openheid. We zouden het geweldig vinden om met Fernando door te gaan tot 2025 en de jaren daarna."