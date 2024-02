Brundle ergert zich aan 'saaie' liveries en oppert regelwijziging

Het zijn momenteel belangrijke dagen in de Formule 1. De teams trekken het doek van hun nieuwe auto's, maar dat zorgt niet voor een lach bij de fans. Veel van de auto's zijn overwegend zwart en kleurloos en dat zorgt voor ergernis. Martin Brundle roept de Formule 1 op om de regels te veranderen.

De weken waarin de teams hun nieuwe wagens presenteren zijn normaal gesproken een hoogtepunt van het jaar. Nu zorgt het echter voor ergernis, omdat de auto's vrijwel geen spectaculaire en herkenbare liveries meer hebben. De teams zoeken naar manieren op gewicht te besparen en daarom verwijderen ze veel verf. De Alpine is bijvoorbeeld niet langer blauw, maar zwart met een paar blauwe accenten. Ook Haas en McLaren kiezen voor weinig kleur.

Voor veel fans is dit een flinke teleurstelling. Aston Martin presenteerde vandaag hun auto en daarop was nog veel kleur te zien. Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle deelt de ergernis van de fans en spreekt zich uit op X: "De Aston ziet er stijlvol uit! Teams moeten een soort gewichtstoeslag krijgen waardoor we meer completere liveries krijgen die herkenbaar zijn voor de fans en kijkers. Het veld moet er dynamisch uit zien, het is de Formule 1. Sommige auto's ogen nu somber en half af."

The Aston looking classy. Teams should be rewarded with a weight allowance for more complete liveries which will stand out on track for spectators and viewers. The field should look dynamic, it’s F1. Some of them look glum and half finished. https://t.co/LoIb3QvNJU